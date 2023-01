Vitória e Rio Ave não saem do nulo

Vitória de Guimarães e Rio Ave não saíram do 0-0 esta tarde, em jogo da 15.ª jornada da I Liga no Estádio D. Afonso Henriques.

Numa tarde chuvosa, o jogo não teve grandes oportunidades claras. Jhonatan, antigo guarda-redes do Vitoria, foi uma das figuras do encontro, com defesas importantes para manter a baliza a zeros.

Com este resultado, o Vitória mantém o 6.º lugar da I Liga, com 24 pontos somados, enquanto que o Rio Ave isola-se no 8.º posto, com 20 pontos, agora mais um do que Portimonense e Desportivo de Chaves.