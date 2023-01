Nota 4 para Nuno Almeida. "Decisão certa na expulsão de Lucas Soares"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 à exibição do árbitro Nuno Almeida no empate sem golos entre o Casa Pia e o FC Porto.

A expulsão de Lucas Soares é boa decisão do árbitro: "No primeiro agarra Galeno, é perfeitamente justo e o segundo é uma imprudência sobre Galeno. Foi com o pé no ar, acertou em Galeno e teve de ver o segundo cartão amarelo".

De resto, Nuno Almeida assinalou bem os restantes lances de pedidos de penálti: "A segunda parte começou com queda de Fábio Cardoso, que tropeçou na sua própria perna. Não era passível de penálti. Galeno também cai mais tarde, mas Vasco Fernandes foi mais forte. Aos 83 minutos, Antoine cai já perto da área, num contra-ataque, mas foi um lance semelhante, enquadra-se no critério largo de Nuno Almeida", acrescenta

Na primeira parte, ficou por mostrar um amarelo a Uribe: "Tem uma entrada de carrinho sobre Neto, deveria ter visto um cartão amarelo. Errou neste lance".

Ainda assim, foi "arbitragem segura, sem interferência no resultado".