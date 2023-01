Jogador do Rio Ave queixa-se de insultos racistas em Guimarães

O avançado do Rio Ave Emmanuel Boateng queixou-se de insultos racistas no jogo com o Vitória de Guimarães, relativo à 15.ª jornada da I Liga, disputado em Guimarães. A informação foi confirmada por fonte do clube à Renascença.

O caso deu-se ao minuto 65 do encontro, quando o jogador ganês, de 26 anos, pediu falta num lance disputado com dois atletas vitorianos, em que perdeu a bola e ficou por momentos no chão, junto à bandeirola de canto, no limite entre a bancada nascente inferior e a bancada norte inferior do Estádio D. Afonso Henriques.

Ao regressar à área vila-condense, onde a equipa da casa se preparava para bater um pontapé de canto, Boateng abordou o árbitro André Narciso para lhe expor os alegados insultos que ouviu, facto que levou o árbitro a manter o jogo interrompido e a pedir ao Vitória de Guimarães para emitir um aviso sobre o sucedido, através das instalações sonoras do estádio.

O jogo, que terminou empatado 0-0, prosseguiu depois de realizado esse alerta pelo "speaker" dos vimaranenses.

No final da partida, o treinador Luís Freire garante que não se apercebeu dos insultos: "Não me apercebi do que se passou, porque foi lá no fundo do campo. Para o árbitro intervir, é porque se passou qualquer coisa. Ainda não falei com o Boateng. Ainda tenho de falar com ele sobre isso".

Em fevereiro de 2020, Moussa Marega, na altura jogador do FC Porto, foi também alvo de cânticos racistas no Estádio D. Afonso Henriques.