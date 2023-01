Filipe Martins: "Empate sabe a três pontos"

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, reconhece que o empate frente ao Porto soube a vitória. Reduzido a dez unidades desde o final da primeira parte, o treinador da equipa da casa fala em competência dos seus jogadores em segurar o nulo.

"É um ponto, mas podia não ter sido nenhum. Fomos competentes. Há duas partes diferentes. Na primeira tentamos ser nós próprios, mas na segunda muito dificilmente levaríamos mais do que um ponto e apelamos ao sofrimento. No início queríamos discutir os três pontos, mas isso ficou difícil na segunda parte. Sabe a três pontos, mesmo sendo só mais um", começa por dizer, à Sport TV.

O técnico explica a forma como limitou o espaço ao FC Porto no segundo tempo.

"Com onze estávamos mais esticados, demos mais posse entre linhas ao Porto, na segunda recuamos e o Porto não teve tanto espaço, daí termos sido competentes. Mas futurologia é complicado, ninguém me diz que com 11 teríamos sequer empatado. Fomos competentes, foi muito suor, com muito sofrimento. Eles perceberam que só com união poderíamos parar o Porto", termina.