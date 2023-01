Candidatos Farense e Académico de Viseu não escorreram

Os candidatos à subida Farense e Académico de Viseu venceram os respetivos jogos e continuam na perseguição ao líder da II Liga, o Moreirense.

Ao final da manhã, o Académico recebeu no Estádio do Fontelo o Porto B e venceu por 2-1, num jogo muito chuvoso e com os golos reservados para a segunda parte.

Quizera abriu o marcador para a equipa da casa aos 49 minutos. Aos 75, Zé Pedro falhou um penálti para a equipa portista, mas João Marcelo empatou mesmo o jogo pouco depois, aos 78 minutos.

O Académico esteve perto do 2-1, mas André Clovis falhou um penálti, aos 83 minutos, com uma grande defesa do guarda-redes Runje, que foi de herói a vilão, com um autogolo aos 87 minutos.

Aos 89, Rodrigo Pinheiro viu o segundo cartão amarelo e limitou a reação do FC Porto. Aos 93, Marcus Abraham foi expulso com vermelho direto por agressão a um jogador adversário.

Mais tarde, o Farense também venceu na receção ao Nacional. Marco Matias, ex-jogador dos madeirenses, marcou o golo da vitória aos 34 minutos de jogo.

Com estes resultados, o Farense continua no segundo lugar, com 31 pontos, a cinco do líder Moreirense. Em terceiro, lugar de "play-off", permanece o Académico de Viseu, com 26 pontos somados.