Bukia deixa Arouca e ruma à Arábia Saudita

André Bukia tem tudo acordado para deixar o Arouca e rumar à Arábia Saudita para representar o Al-Batin.

O extremo de 27 anos era uma das figuras da equipa de Armando Evangelista e um dos mais usados na primeira metade da época. Deixa o Arouca com três golos e uma assistência em 21 jogos esta época.

Bukia já não foi convocado para o jogo deste sábado frente ao Estoril Praia. O extremo está no Arouca desde a época 2017/18, exceto uma época em 2019, quando jogou no Kaysar do Cazaquistão. No total, marcou 23 golos em 162 jogos pelo Arouca.

O avançado congolês fez praticamente toda a carreira em Portugal, com passagens pela formação do Penafiel e Braga. Como sénior, jogou no Vila Real, Boavista e Arouca.