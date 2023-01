Arouca bate Estoril e regressa às vitórias

O Arouca recebeu e venceu o Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

O palestiniano Oday Dabbagh foi a grande figura, ao bisar no encontro. O avançado marcou aos 28 e 64 minutos da partida.

É o regresso do Arouca às vitórias depois da goleada sofrida no Estádio do Dragão frente ao FC Porto na última jornada, jogo do regresso da I Liga após a pausa para o Campeonato do Mundo.

A equipa de Armando Evangelista sobe ao 7.º lugar à condição, com 22 pontos, mas poderá ainda ser apanhado pelo Rio Ave e Chaves ao longo da jornada.

Já o Estoril Praia atravessa um mau momento de forma. No total, são já 10 jogos seguidos sem vencer em todas as competições. A última vitória foi no dia 14 de outubro frente ao Amora, para a Taça. A equipa de Nélson Veríssimo está no 14.º posto, com 16 pontos.