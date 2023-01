Varzim vence e sobe a segundo antes de receber o Benfica

O Varzim subiu ao segundo lugar da Liga 3, esta sexta-feira, com uma vitória no terreno do Fafe, por 1-0. Injeção de moral quatro dias antes de receber o Benfica, a contar para os oitavos da Taça de Portugal.

Um golo de Rui Areias, de grande penalidade, aos 31 minutos, resolveu a partida a favor da equipa de Tiago Margarido. A missão do Fafe complicou-se mais ainda com a expulsão de Pedro Ribeiro.

Aos dez minutos de descontos, Zé Augusto também foi expulso (segundo amarelo em dois minutos), deixando as duas equipas em igualdade numérica. Contudo, o Fafe já não teve tempo de aproveitar.

Com este resultado, o Varzim sobe, à condição, ao segundo lugar da Liga 3, com 25 pontos, menos um que o Vilaverdense, que lidera, e os mesmos do Felgueiras, terceiro classificado, ambos com menos um jogo.

Na próxima terça-feira, às 20h45, o Varzim recebe o Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Os poveiros, que já eliminaram o Sporting, na terceira eliminatória, tentarão voltar a ser "tomba-gigantes".

O encontro, a realizar na Póvoa de Varzim, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.