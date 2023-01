Treinador do Rio Ave admite perder Aziz para o Al Ahly

O treinador do Rio Ave assume que poderá perder Yakubu Aziz neste mercado de janeiro. O ponta de lança, melhor marcador do clube, com oito golos, está no Egito a negociar contrato com Al Ahly.

Luís Freire explica, em conferência de imprensa, que é um assunto que lhe passa ao lado, mas refere que "quando há essa possibilidade de transferência, desde que seja bom para o jogador e para o clube, é bom para todos".

Questionado se a equipa fica mais instável perante esta ausência do atleta, o treinador garantiu que o grupo "fica contente quando qualquer elemento tem oportunidade de melhorar a suas condições de vida".

Aziz não entra nos planos do treinador para o jogo com o Vitória de Guimarães, marcado para este sábado, a contar para a 15.ª jornada da I Liga. Aziz, de 24 anos, tem contrato com o Rio Ave até 2025. Com oito golo e três assistências, em 15 jogos, o ganês é uma das principais figuras do Rio Ave.



Na temporada passada, na II Liga, marcou 15 golos, em 39 jogos.