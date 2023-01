Paulo Sérgio assume que o Benfica venceu de forma "incontestável"

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assume que o Benfica venceu com justiça na receção aos algarvios, na jornada 15 do campeonato.

Em declarações à BTV, Paulo Sérgio admite que a sua equipa teve um "jogo muito difícil" na Luz, contra um adversário com "muita qualidade".

"Elogio os jogadores pelo trabalho, mas estivemos muito longe da baliza adversária. Tivemos uma oportunidade fantástica no final do jogo, podíamos ter feito o empate, mas o benfica foi muito superior, com muito mais bola, muito difícil de parar. Defendemos bem, mas ficámos curtos com bola. Ao intervalo corrigimos, demos ânimo, fizemos acreditar, mas vitória incontestável do Benfica", reconhece.

Apesar da derrota, o Portimonense está num confortável sétimo lugar do campeonato, com 19 pontos. Paulo Sérgio está tranquilo? "Nunca", sublinha, acrescentando que espera receber reforços em janeiro.

"O que aí vem vai ser muito difícil. Espero que durante as próximas semanas venha alguém para nos ajudar, estamos muito carentes em várias posições e temos lesões de longa duração", destaca o treinador.

Paulo Sérgio esclarece, ainda, a ausência de Luquinha na Luz. O avançado foi autorizado a regressar ao Brasil, devido à morte de um familiar.