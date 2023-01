Nota 4 para Vítor Ferreira. Penáltis bem assinalados

O videoárbitro Bola Branca dá nota 4 ao trabalho de Vítor Ferreira, árbitro do Benfica 1-0 Portimonense, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

Paulo Pereira considera que, depois de uma primeira parte "irregular, de altos e baixos", o árbitro internacional "não se deixou amedrontar" e rubricou uma exibição de qualidade, a justificar a presença em jogos de maior dificuldade: "Fez um bom trabalho."

"Aos seis minutos, pontapé de penálti bem assinalado. Nakamura derruba o Gonçalo Ramos de forma evidente. Também bem a exibição do cartão amarelo. Aos 16 minutos, Klismahn também de forma evidente derruba Bah. Ausência de amarelo justifica-se porque não corta uma jogada de ataque prometedora", avalia.

Por outro lado, Paulo Pereira discorda do amarelo exibido a Ouattara aos 24 minutos, pois "há um empurrão mas nada mais do que isso", e elogia a intervenção do videoárbitro no terceiro penálti assinalado ao Benfica.

O árbitro assistente avisou Vítor Ferreira para a existência de mão na bola de Filipe Relvas, contudo, Vasco Santos alertou, desde a Cidade do Futebol, que a bola tinha batido na cara do jogador do Portimonense. Após conferir as imagens no relvado, o árbitro principal voltou atrás na decisão de assinalar grande penalidade.

"Aos 40 minutos, no penálti revertido, é mais que evidente que a bola bate na cara. Vasco Santos esteve bem ao intervir", elogia o VAR Bola Branca.



Paulo Pereira comenta, ainda, os assobios a Vítor Ferreira por, a seguir à reversão do penálti, ter dado bola ao solo ao guarda-redes do Portimonense.

"Sempre que há uma interrupção para assinalar um penálti indevido, a bola ao chão é feita a favor do guarda-redes defensor. Muito bem o árbitro, os assobios são injustos", esclarece.