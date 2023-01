Mário Silva demitido do Santa Clara

Mário Silva já não é treinador do Santa Clara. O clube açoriano anunciou, esta sexta-feira, a rescisão do contrato, poucas horas depois da goleada sofrida com o Sporting de Braga (0-4), em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol, SAD vem por este meio informar a rescisão contratual com o treinador Mário Silva, que estava vinculado até final de junho de 2024", lê-se na nota publicada.

O Santa Clara é 15.º classificado da I Liga e tem apenas mais um ponto do que o Gil Vicente, equipa em zona de "play-off" de manutenção. Mário Silva, de 45 anos, deixa o clube, depois de duas épocas.

Entrou a meio da temporada passada, para substituir Nuno Campos, e terminou a época na 7.ª posição. O treinador chegou a anunciar a saída do Santa Clara, na época passada, quando a SAD esteve para ser adquirida pelos atuais proprietários do Vizela.

O Santa Clara ainda não anunciou sucessor, sendo que, por agora, o adjunto do clube, Accioly, assume o comando interino da equipa.