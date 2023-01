Famalicão derrota Vizela e afasta-se da zona de perigo

O Famalicão afastou-se dos lugares de perigo, esta sexta-feira, ao vencer na receção ao Vizela, em jogo da 15.ª jornada do campeonato.

Alexandre Penetra abriu o marcador com um grande remate de fora da área nos descontos da primeira parte, mas Kiko Bondoso empatou logo após o reatamento. Ao minuto 81, Iván Jaime garantiu a vitória.

Com este resultado num dos vários dérbis do Minho, o Famalicão sobe ao 12.º lugar do campeonato, com 17 pontos, menos um que o Vizela, 11.º.