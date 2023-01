Casa Pia "tem de ser quase perfeito" para surpreender o FC Porto

Nesse sentido, o treinador explica que a sua equipa tem de manter a identidade que tem apresentado e que a coloca no 5.º lugar da I Liga. "Nós não vamos mudar e se mudarmos será pela capacidade do nosso adversário. Não vamos mudar por o adversário ser o FC Porto. Não podemos cair no erro de sobrevalorizar o nosso adversário, porque provavelmente não vamos tirar o melhor de nós", observa.

"Teremos de ser quase perfeitos, a nível estratégico e de intensidade, porque vamos jogar com uma equipa sempre muito intensa. O resultado de amanhã [sábado] não está só dependente do que o FC Porto poderá fazer, mas também daquilo que nós fizermos", afirma Filipe Martins, em conferência de imprensa.

O treinador do Casa Pia diz que a sua equipa tem de ser "quase perfeita para contrariar o favoritismo do FC Porto" no jogo de sábado, a contar para a 15.ª jornada da I Liga.

Consciente do poder do FC Porto, Filipe Martins refere que "a maior arma do Casa Pia é a sua organização coletiva". É também com essa ideia que olha para o FC Porto, mesmo tendo em conta a força dos nomes dos jogadores que compõem o plantel de Sérgio Conceição.

"Se nos focarmos num só jogador vamos ter muitas dificuldades. Nunca fiz marcações individuais. Temos de ter na nossa mente que o nosso maior inimigo será a organização coletiva do FC Porto e que a nossa maior arma também será a nossa organização coletiva", conclui.

O Casa Pia recebe o FC Porto este sábado, às 20h30, no Estádio Nacional, em Oeiras, que será a casa do clube até ao final da época. As obras no Estádio Pina Manique, como revelou o presidente do clube à Renascença, não estarão concluídas até ao verão. O jogo, a contar para a jornada 15 do campeonato, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.