Portimonense indiferente à situação de Enzo Fernández. "Vamos à Luz dar tudo"

A situação de Enzo Fernández no Benfica, e a dúvida sobre se Roger Schmidt o vai utilizar no jogo com o Portimonense, na sexta-feira, não preocupa Paulo Sérgio.

O treinador dos algarvios explica que, "independentemente dos jogadores que apresentar, o Benfica não irá alterar o seu modelo de jogo". É essa realidade macro que concentra a atenção de Paulo Sérgio.

"[A situação de Enzo Fernández] Essa é uma pergunta para a outra conferência de imprensa, na Luz ou no Seixal. Temos de nos focar muito mais em nós do que no Benfica", afirma, em conferência de imprensa, realizada esta quinta-feira, em Portimão.

O internacional argentino, campeão do mundo e eleito o melhor jovem do Mundial do Qatar, quebrou as regras do clube, ao deslocar-se ao seu país para celebrar a passagem do ano. Falhou a data de regresso aos treinos em 2023 e, com o Chelsea no seu encalço, a saída do Benfica é uma possibilidade. A dúvida reside sobre se Roger Schmidt conta com ele para o jogo com o Portimonense, este sábado.