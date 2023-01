Casa Pia não volta a Pina Manique até ao final da época

Victor Franco, presidente do Casa Pia, dá como certo que os gansos não vão voltar ao Estádio Pina Manique “até ao final da temporada”.

Em entrevista à Renascença, o dirigente explica que o clube tem estado em discussões com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e com a Câmara Municipal de Lisboa.

“Temos andado a discutir o que é exigido, nomeadamente a lotação. São cinco mil lugares, pelos menos, e nós temos dois mil”, explica, em Bola Branca.

O clube tem disputado os jogos em casa entre Estádio do Jamor e Estádio Municipal de Leiria, sendo certo que assim continuará até ao fim da época. Foi dado o primeiro passo, mas ainda há muito caminho pela frente.

“O projeto de arquitetura está iminente e tem a aprovação da Câmara, esta é a primeira fase. A segunda é arranjar financiamento para a construção. Portanto, até ao final da temporada, de certeza que não vamos para o Estádio Pina Manique”, garante.

O Casa Pia, promovido da II Liga na época passada, tem sido a equipa revelação desta temporada. Os gansos ocupam o quinto lugar do campeonato, com 26 pontos.