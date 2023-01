O Vitória de Guimarães comunica, esta quarta-feira, a rescisão de contrato com Jung-Min Kim.

O médio sul-coreano, de 23 anos, tinha contrato até junho de 2024.

Kim foi contratado no verão de 2020 aos austríacos do Red Bull Salzburgo, mas fez apenas oito jogos pela equipa B do Vitória. Estava emprestado desde o verão de 2022 aos sul-coreanos do Busan IPark.