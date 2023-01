Mercado de janeiro em circunstâncias especiais será "muito idêntico aos de verão"

O presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), Artur Fernandes, acredita que esta janela de transferências de inverno será tão ativo como são, habitualmente, os mercados de verão.

Houve Mundial no inverno, há novo clube endinheirado e outros em crises pouco habituais. Circunstâncias especiais que fazem Artur Fernandes antever, em entrevista a Bola Branca, que "vai haver muito investimento e muito sofrimento por parte de muitos dirigentes", que tudo farão para, em cerca de um mês, fazer acertos aos plantéis e responder ao efeito dominó provocado pelos colossos europeus. Nesse sentido, "é importante que esse efeito dominó comece já".

"Vamos começar a ouvir falar de transferências [dos clubes] de cima lá para fora e, a partir daí, começarão a escalar pelas equipas por aí abaixo, como é normal no futebol português. No verão passado, face à escassez de jogos até ao Campeonato do Mundo, muitos clubes esperaram para ver o que é que o Mundial lhes ia trazer, como eventuais lesões. Mesmo em Portugal fala-se sobre a eventualidade de muitos jogadores que estiveram no Mundial estarem desmotivados ou em baixo de forma ou distraídos. Isso vai resultar num vasto número de transferências", sustenta.

Sporting e Benfica na defesa e ao ataque

Por exemplo, o "novo rico" Newcastle, que se encontra no segundo lugar da Premier League, pode criar o tal efeito dominó em toda a Europa e, a partir daí, janeiro ser um mercado "muito idêntico aos de verão".

Artur Fernandes lembra o caso de Pedro Porro, de quem pouco se falava há um mês e que saltou para as manchetes no espaço de uma semana, por força do interesse do Tottenham. Agora, "começou a falar-se na quase evidência" da contratação de um lateral-direito por parte do Sporting. O empresário confia que a equipa de Rúben Amorim irá buscar um jogador para a posição, para acautelar eventual saída do espanhol.

"Mesmo aqueles que nas últimas semanas disseram que não iam mexer muito nos plantéis vão, naturalmente, ter de o fazer, porque isto quando escalar acaba por ser praticamente obrigatório", acrescenta.

Até o Benfica, o atual líder do campeonato, vai estar bastante ativo, acredita Artur Fernandes. Especialmente depois da derrota em Braga.



"É transversal a todos os clubes. Com uma derrota como esta em Braga, com o abaixamento de forma ou a desmotivação que possa haver de um ou ouro jogador, vêem-se obrigados a reformular todo o seu pensamento, quando até este jogo estava a correr tudo às mil maravilha", assinala.