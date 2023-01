César Peixoto regressa ao Paços de Ferreira

César Peixoto volta a ser treinador do Paços de Ferreira, confirma a Renascença.

O antigo internacional português, de 42 anos, começou a época no clube, no entanto, saiu ao fim de dez jogos, em outubro, devido aos maus resultados. Foi substituído por José Mota, a quem agora sucede. César Peixoto será apresentado por volta das 12h00 desta segunda-feira.

O Paços de Ferreira está sem treinador desde o dia 15 de dezembro de 2022, quando anunciou a saída de José Mota, que não conseguiu inverter a espiral negativa em que se encontra a equipa. Os castores ainda não venceram um único jogo esta época.

O Paços de Ferreira está no último lugar do campeonato, com dois pontos em 14 jornadas, fruto de dois empates e 12 derrotas. Foi eliminado à primeira na Taça de Portugal e na Taça da Liga.