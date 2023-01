César Peixoto regressa ao Paços de Ferreira. "Não sou burro, seria mais fácil ficar em casa"

César Peixoto garante que não guarda mágoa pela saída do Paços de Ferreira e que continua a acreditar na manutenção. O treinador, apresentado esta segunda-feira, regressa ao clube por convicção, pois "seria mais fácil ficar em casa" a receber até ao fim do contrato.

Em conferência de imprensa, César Peixoto agradece à direção do Paços de Ferreira pela confiança renovada e assume como natural o divórcio em outubro, em virtude dos maus resultados, que se mantiveram mesmo sem ele - os castores estão no último lugar do campeonato, com apenas dois pontos e sem uma única vitória esta época. Também por isso assume que regressar é um risco, para o clube e para a sua carreira.

"Seria mais fácil ficar em casa. Tinha contrato com o clube, é um clube cumpridor e estava a receber exatamente da mesma forma. É um risco voltar aqui, até para a minha carreira, mas eu acredito no meu trabalho, nas pessoas, no projeto que tinha, que foi interrompido, naturalmente, porque não tinha resultados, e daí não haver mágoa nenhuma. O futebol é mesmo assim, o treinador vive de resultados", reconhece.

César Peixoto aceitou o novo desafio, também, porque sentia que os jogadores estavam do seu lado e acreditavam na sua ideia e no seu trabalho. O treinador, de 42 anos, regressa à Mata Real "de cabeça levantada", embora esteja ciente das dificuldades que o esperam.

"Venho muito convicto de que posso fazer melhor, tentar dar a volta. Vai ser muito difícil, como é óbvio: não sou burro nem estúpido ao ponto de pensar que isto agora vai ser tudo um mar de rosas. Temos de estar todos unidos e e temos de acreditar que é possível. Acho que vai ser até à última, até ao último jogo, mas nós vamos acreditar até ao final."

Contrato de ano e meio é para cumprir

César Peixoto revela que haverá ajustes no plantel. Decisão confirmada pelo presidente do Paços de Ferreira, que adianta, ainda, que o contrato do treinador é para cumprir até ao fim, aconteça o que acontecer.

"Sem dúvida. Contrato é para ser cumprido. Tem a duração de ano e meio, a que tinha anteriormente. É o reatar das mesmíssimas condições que havia anteriormente", sublinha Paulo Meneses.



O dirigente admite que, no início da época, os objetivos do Paços "eram muito mais acima" do que agora, em que a meta é a manutenção:

"Acredito que vamos conseguir os nossos objetivos. É este o caminho que vamos traçar, é o retomar de um projeto em que acreditamos."