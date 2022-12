Vizela derrota Guimarães

Um bis de Samu impulsionou a vitória do Vizela por 3-0 frente ao vizinho Vitória Guimarães, na estreia do treinador Tulipa no campeonato, com os vizelenses a subirem ao 11.º lugar da I Liga de futebol.

No Estádio Futebol Clube de Vizela, Samu ajudou a decidir o jogo da 14.ª jornada, com golos aos 43 e 47 minutos, o primeiro dos quais de grande penalidade, e Osmajic, aos 90+4, fechou a contagem, oferecendo uma estreia feliz a Tulipa, que substituiu Álvaro Pacheco no comando técnico da equipa.

O Vizela ascendeu à 11.ª posição do campeonato, com 18 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que só contava uma derrota nos últimos oito jogos, continua em sexto, com 23.

Veja o resumo da partida.