João Gamboa regressa ao Estoril por empréstimo

O Estoril Praia anunciou, esta sexta-feira, o regresso de João Gamboa, por empréstimo dos belgas do OH Leuven.

O médio-defensivo português, de 26 anos, rumou à Belgica, no verão, depois de duas épocas de alto nível no Estoril. No entanto, só fez quatro jogos e, agora, volta à Amoreira, onde rodará até ao final da época.

"Estou muito feliz por regressar a um sítio onde fui muito feliz. Venho com tudo para criar mais momentos de felicidade", afirma Gamboa, em declarações reproduzidas nas redes sociais do Estoril.

Gamboa é um reforço de peso para Nelson Veríssimo, que também tem Mor Ndiaye, Loreintz Rosier (pode estar de saída) e Mabrouk Rouai (joga nos sub-23) para a posição, mas joga por vezes com duplo pivô.