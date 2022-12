Braga quer impor a primeira derrota da época ao Benfica

"Não pode haver receios. Essas polémicas à volta do Benfica, de jogadores que saem, que não saem, para nós é indiferente. Importa é que o braga esteja mentalmente bem, que o treinador esteja num bom momento de definição da tática e que os jogadores saibam interpretar. Se assim for, acho que vai haver um bom resultado para o Braga", afiança.

Enzo Fernández tem sido muito cobiçado, desde que ganhou o Mundial 2022 com a Argentina. Contudo, António Marques garante que o Braga não se deixa afetar com os "sai, não sai" em torno do Benfica.

"O Benfica está numa caminhada muito positiva, mas eu estou convencido que vai ser um grande jogo. O Braga está preparado para alterar as estatísticas recentes do Benfica. O Braga tem de ser muito impositivo, muito pressionante, porque o Benfica também o é, e estar mentalmente forte, disponível para sonhar", salienta.

Em declarações a Bola Branca , de antevisão do jogo da 14.ª jornada do campeonato, António Marques assume que a receção ao Benfica é "um clássico", no entanto, frisa que todos os três pontos são saborosos.

O Braga tem a sua própria controvérsia. O Málaga já terá documentos que, alegadamente, provam uma proposta do Benfica, de 17 milhões, pelo passe de Ricardo Horta. Informação avançada pela rádio "Cadena Cope", de Espanha, que acrescenta que o caso segue para a FIFA em breve.

A oferta teria sido recusada recusada pelo Braga, o que alegadamente viola o acordo feito entre os dois clubes aquando da mudança de Horta do Málaga para o Minho. Na altura, Málaga e Braga teriam acertado que seria aceite qualquer proposta acima de cinco milhões de euros pelo avançado e que 33% desse valor seria entregue à equipa espanhola.

Em conferência de imprensa, Artur Jorge questionou o "timing" da notícia, que surgiu a dois dias do Braga-Benfica. António Marques coloca-se ao lado do treinador e coloca uma questão: "Acha normal, a dois dias de um jogo tão importante para o Benfica em Braga, acontecer uma coisa destas? Só faço a pergunta, não respondo: acha normal?"

"Falta muita mercearia para comprar e vender"

O Braga tenta fugir ao Sporting, que igualou os minhotos com uma vitória sobre o Paços de Ferreira. Em caso de vitória, a equipa de Artur Jorge ficará a seis pontos da liderança do campeonato. António Marques assume que as vitórias "são sempre importantes", contudo, avisa que, à jornada 14, "falta muita mercearia para comprar e para vender".

"Temos de perceber que isto é uma maratona, uma maratona longa, e não é fácil os jogadores estarem sempre na forma que os treinadores querem, mentalmente consistentes e fortes. O futebol tem momentos muito competitivos e os jogadores têm de estar mentalmente muito focados, muito bem preparados e nada os distrair em qualquer momento do jogo. Falta muito jogo, mas uma vitória é sempre uma vitória e é sempre saborosa. Uma vitória com o Benfica também será saborosa", diz.

O Braga, terceiro classificado, com 28 pontos, recebe o Benfica, líder, com 37, na jornada 14 do campeonato. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.