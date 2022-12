Nota 4 para Tiago Martins. “Boa arbitragem”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Tiago Martins, árbitro do FC Porto - Arouca, da jornada 14 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez “uma boa arbitragem”, num “trabalho fácil”.

Na primeira parte, nota para os segundo e terceiro golos do FC Porto, que foram legais, sem fora de jogo.

Já Veron fez “teatro” e levou Ruiz a ver amarelo. “Injusto”.

Por sua vez, na segunda parte, os dois golos foram bem anulados aos dragões.

No lance do amarelo a Sylla, o cartão pode ser justo, por ter uma pulseira, mas poderia ter sido evitado.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Arouca por 5-1 no regresso do campeonato após a pausa para o Mundial do Qatar.