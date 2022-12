Moreno preparado para perder jogadores. Quem entrar "tem de acrescentar"

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, está preparado para perder jogadores no mercado de transferências de janeiro. Por outro lado, avisa que, havendo contratações, terá de ser alguém que acrescente.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o técnico salienta que "já não é qualquer clube que pode contratar atletas do Vitória".

"Também não é fácil entrar neste grupo de trabalho. Para entrar, terá de acrescentar. E no mercado de inverno não é fácil encontrar atletas que tenham um rendimento imediato. Estou muito confortável e tranquilo. Percebo que o clube poderá perder atletas, porque é isto o normal, porque eles se valorizaram, porque, é sabido, o clube precisa de vender. Mas isto é o Vitória e todos os clubes", salienta o treinador vitoriano.

Moreno mostra-se, ainda, satisfeito com os regressos de lesão de Miguel Maga, Jorge Fernandes e André Silva, três "verdadeiros reforços".

Somar mais três pontos antes de 2023

Declarações de Moreno na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Vizela, a contar para a 14,ª jornada do campeonato. Jogo que chega depois da eliminação na Taça da Liga, um dos objetivos da época.

"Não podemos desconfiar do que valemos por causa do insucesso na Taça da Liga. Temos de nos apresentar com vontade grande de competir para sairmos de Vizela com 26 pontos", sublinha Moreno.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 23 pontos, defronta o Vizela, 13.º, com 15, na sexta-feira, às 19h00.