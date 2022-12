João Pedro Sousa garante que Famalicão está no bom caminho

O treinador do Famalicão admite estar à espera de dar continuidade ao que foi feito frente ao Estoril e acredita que os famalicenses estão "no bom caminho" na I Liga de futebol.

João Pedro Sousa garantiu que o último jogo, com o Estoril (1-0), na despedida da Taça da Liga, é uma boa referência daquilo que o grupo quer continuar a mostrar em campo.

"Queremos manter a ideia ambiciosa, de rigor e concentração. Assim estamos perto de fazer um bom jogo e chegar à vitória. O jogo do Estoril é uma referência, mas já terminou. O passado está no passado. Temos ainda muito que crescer. É por isso que trabalhamos. Temos uma tarefa muito difícil neste jogo e nos próximos", disse.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da 14.ª jornada da I Liga, frente ao D. Chaves, João Pedro Sousa admitiu estar à espera de dificuldades, perante uma equipa "com excelentes resultados, principalmente em casa".

"Vamos encontrar uma equipa muito competente. Identificamos situações onde o Desportivo de Chaves é muito forte e outras onde nos compete criar problemas para criar desconforto. No fundo pretendemos dar continuidade ao bom jogo realizado no Estoril com o objetivo de ganhar. Sei que o discurso é repetitivo, mas é a nossa ambição", disse.

Por considerar que "há um crescimento claro da equipa", João Pedro Sousa diz que, se o Famalicão não ganhar, vai dizer que "o objetivo não foi cumprido".

O técnico fez ainda uma pequena abordagem ao próximo jogo da Taça de Portugal, frente ao Leixões, salientando a importância da competição para o clube.

"É uma competição muito importante para nós. Vamos jogar com o Leixões. Um jogo dificílimo. Quando chegar essa altura vamos pensar unicamente nesse jogo. Se vamos dar um passo à frente e pensar com quem vamos jogar a seguir seguramente que vamos ser eliminados.

Mas isso não vai acontecer. Espero eu. Nem pensamos na eliminação nem na fase seguinte", disse.

O Famalicão, 15.º classificado, com 11 pontos, desloca-se na sexta-feira, às 17:00, ao reduto do D. Chaves, no 10.º lugar, com 19, para disputar uma partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.