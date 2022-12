Gil Vicente regressa às vitórias à custa do Santa Clara

O Gil Vicente saiu à condição da zona de “play-off” da I Liga, ao vencer em casa o Santa Clara por 1-0, em jogo da 14.ª jornada do campeonato.

Em Barcelos, um golo de Murilo, aos 41 minutos, foi suficiente para os gilistas, que ainda viram Fran Navarro falhar um penálti (53), garantirem a vitória e interromperem uma série de seis derrotas consecutivas e sete jogos sem ganhar.

Assim, o Gil Vicente afasta-se, à condição, da zona de 'play-off' de manutenção na I Liga, subindo à 15.ª posição, com 12 pontos, menos um do que o Santa Clara, que é 14.º, e mais um do que o Famalicão, que defronta o Desportivo de Chaves na sexta-feira.

Veja o resumo da partida: