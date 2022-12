O defesa central Riccieli renovou contrato com o Famalicão até 2027.

O jogador, de 24 anos, chegou ao clube em 2019/20 e já é o atleta com mais jogos pelo Famalicão na I Liga (86).

“É um orgulho renovar por um clube que gosto e sinto ser mais um passo importante na minha carreira. É uma demonstração de confiança no meu trabalho e fico muito feliz por esta manifestação por parte do clube”, disse Riccieli aos meios do clube.

Riccieli já atingiu a marca dos 100 jogos.