Armando Evangelista. “Este resultado não é escandaloso”

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, lamenta a derrota no Dragão, mas elogia jogadores pela campanha que a equipa tem feito.

“Sabíamos, e disse-o na antevisão, que as diferenças entre o Arouca e o FC Porto são abismais e teríamos de fazer um jogo perfeito para equilibrar as coisas. Sofremos um golo aos 20 segundos e houve o risco de, com o passar do tempo, essas diferenças notarem-se cada vez mais. Foi o que aconteceu, mas recordo que o Arouca só tem duas derrotas fora de casa, na Luz e esta, e foram estes mesmos jogadores que ganharam os pontos nos restantes jogos”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico arouquense acrescenta: “Para mim, este resultado não é escandaloso nem de levar as mãos à cabeça, o que estes jogadores têm feito leva-me a acreditar que vamos ganhar muitos mais pontos”.

“Ficámos muito afetados com o primeiro golo, foi pena porque tínhamos intenção de fazer muito mais. Temos de crescer com estes jogos porque dão maturidade à equipa”, referiu.

O FC Porto goleou o Arouca por 5-1 no regresso ao campeonato.