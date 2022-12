"Para o Porto é normal, mas é histórico para o Arouca ainda estar nas três competições"

"Temos de ter os nossos índices de concentração, competitividade e coragem no máximo. Precisamos de procurar espaços, saber guardar bola e ter entreajuda. As coisas têm de ser perfeitas para trazermos um resultado positivo", disse o treinador dos arouquenses.

Armando Evangelista, treinador do Arouca, considera "histórico" para o clube ainda continuar nas três competições do futebol português. A equipa de Aveiro defronta o FC Porto na próxima jornada do campeonato e precisa de fazer um jogo "perfeito" para trazer um "resultado positivo" na visita ao Estádio do Dragão.

O técnico considerou que a paragem do campeonato, devido ao Mundial do Qatar, não terá interferência no rendimento do grupo, lembrando que nessa fase, onde foram disputados os jogos da Taça da Liga, a equipa mostrou qualidade.

"[A paragem] Em nada beliscou o que vínhamos a fazer, e fruto disso surgiu a passagem à "final four", que em termos de moral até elevou a confiança. Não me parece que haja impacto, e o apuramento até elevou a confiança do grupo, por ter atingido um marco histórico no clube", analisou Armando Evangelista.

Estar em diversas frentes significa uma série mais carregada de jogos no próximo mês, mas o treinador do Arouca aponta que isso vai ajudar a equipa a crescer ainda mais.

"Vamos ter de jogar de quatro em quatro dias, e defrontar os melhores, mas isso também vai fazer com que sejamos melhores. Vamos crescer, porque são jogos que onde temos de ter todos os sentido em alerta", apontou.

Para este desafio com o FC Porto, o treinador reconheceu que tem várias baixas, que causam dificuldades para compor "o ataque e até mesmo para completar o banco de suplentes".

Ausências confirmadas, segundo Armando Evangelista, são as de Arsénio, Vitinho, Rafa Mujica ou Sema Velázquez, todos devido a lesão.

O Arouca, nono classificado com 19 pontos, desloca-se esta quarta-feira ao estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, 2.º com 29, numa partida agendada para as 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.