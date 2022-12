Gil Vicente bate recorde de transferências com extremo

O Paysandu, da Série C do Brasil, anunciou, esta terça-feira, a transferência do extremo Marlon para o Gil Vicente.

Sem revelar valores, que são "sigilosos, conforme previsto" no contrato, o Paysandu revela que a transferência de 50% dos direitos económicos do avançado brasileiro, de 25 anos, é a maior venda da sua história.

O clube brasileiro fica, ainda, com 30% do passe de Marlon. Os restantes 20% são do Porto-PE, clube em que o extremo foi formado.

Contratado em 2020 ao Porto-PE, foi em 2022 que Marlon "explodiu". Marcou 16 golos e fez três assistências em 43 jogos pelo Paysandu.