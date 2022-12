Jogador Fábio Garrido morre aos 21 anos

Morreu Fábio Garrido, ex-futebolista do Belenenses e do Barreirense, que passou pela formação do Sporting. O jogador tinha apenas 21 anos.

A notícia da morte de Fábio Garrido foi avançada este sábado pelo Belenenses e pelo Barreirense. O extremo fez a sua formação no Beira-Mar de Almada, Belenenses, Sporting, Nacional e Tondela. Na temporada 2020/2021, estreou-se pela equipa principal do Belenenses, na I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa. Marcou presença em quatro partidas e assinou um golo.

Na época seguinte, vestiu a camisola do Barreirense, no Campeonato de Portugal, e marcou um golo em 14 partidas. O Belenenses recorda a passagem do jogador pelo emblema de Belém e manifesta “sentidas condolências” aos familiares e amigos de Fábio Garrido. “Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol “Os Belenenses” tomaram conhecimento do falecimento de Fábio Garrido, aos 21 anos, sócio nº 3429 do CFB, jovem futebolista do Clube por várias épocas desde 2013, avançado da equipa sénior que em 2020/21 garantiu o regresso do Belenenses às competições nacionais. Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Belenenses endereçam a todos os seus familiares e amigos, muito em especial aos seus pais, as mais sentidas condolências deixando-lhes um forte abraço de muito carinho e amizade. Até sempre, Campeão!”, refere uma mensagem divulgada nas redes sociais.