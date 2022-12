Rui Ferreira espera por acordo entre Paços e Feirense

O Paços de Ferreira quer contratar o treinador Rui Ferreira, atualmente no Feirense. A Renascença sabe que o clube da II Liga já foi abordado, mas ainda não há acordo para a transferência.

Rui Ferreira, de 49 anos, está no Feirense desde o final da época 2020/21. Na época passada, a equipa de Santa Maria da Feira lutou pela subida de divisão, mas terminou no 4.° lugar.

O Paços procura o seu terceiro treinador da temporada, depois das saídas de César Peixoto, que arrancou a época, e José Mota, que esteve poucas semanas no comando técnico. O Paços está no último lugar da I Liga, ainda sem qualquer vitória na época e já fora da Taça de Portugal e Taça da Liga.

Já o Feirense está no 7.° posto da II Liga, mas apenas a três pontos de um lugar de "play-off" de subida e, por isso, aponta apenas para a cláusula de rescisão no contrato do treinador, que não ultrapassa os 500 mil euros. Por agora, ainda não há acordo entre os dois clubes.

Vários nomes foram associados nos últimos dias ao cargo, como Vasco Seabra, Ricardo Sousa e até um regresso de César Peixoto. Paulo Meneses, presidente do Paços, assumiu ao jornal "O Jogo" que vê "todos os dias e várias vezes ao dia, mentiras constantes sobre treinadores que nunca foram contactados e sobre dificuldades em contratos que nunca foram equacionados".

O Paços regressa à competição na próxima quinta-feira em Alvalade, em casa do Sporting, em jogo da I Liga.