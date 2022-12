Empate e golo anulado nos descontos do Rio Ave - Marítimo

O Rio Ave e o Marítimo empataram 1-1 na partida que abriu a jornada 14 da I Liga.

No regresso do campeonato, após a pausa para o Mundial do Qatar, a partida teve emoção até ao fim.

O Marítimo estreou José Gomes como treinador e marcou primeiro por Vidigal, aos 37 minutos, com um grande golo.

Já os vilacondenses empataram Aderlan Santos, em cima do intervalo.

No segundo tempo, após várias oportunidades desperdiçadas, destaque para golo anulado a Leonardo Ruiz, por fora de jogo, no último lance do encontro.

Com este resultado, o Rio Ave sobe aos 19 pontos. Por sua vez, os insulares passam a somar 7.

Veja o resumo da partida: