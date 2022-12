Campeonato regressa com título disputado a dois. Manuel José não acredita no Sporting campeão

Manuel José, experiente treinador com mais de 500 jogos na I Liga, sublinha o bom momento do Sporting revelado nas expressivas goleadas na Taça da Liga, mas acha que a desvantagem de 12 pontos para o Benfica é irrecuperável. Porto e Benfica vão disputar o título até ao fim.



Depois de mais de um mês de paragem para o Mundial e com Taça da Liga pelo meio, o campeonato regressa esta sexta-feira, com o Rio Ave-Marítimo.



"Vai ser entre Benfica e Porto. Sporting está definitivamente afastado da luta pelo título. Pode melhorar a qualidade de jogo, ganhar com muito mais regularidade, mas recuperar de 12 pontos teria de ser um péssimo campeonato até ao fim do Benfica e Porto. Acho que vai ser até ao fim uma disputa entre esses dois", diz, a Bola Branca.

O Benfica lidera isolado com oito pontos de vantagem para o FC Porto. As águias caíram na Taça da Liga, mas ainda não perderam qualquer jogo oficial nesta época, em 28 realizados.

"Benfica fez este primeiro terço de forma brilhante. A derrota com o Sevilha não diz nada, era um jogo a feijões, sair da Taça da Liga já terá alguma importância, mas é relativa. São coisas que não vão influenciar. Benfica está em perfeitas condições de continuar a ganhar. O próximo jogo não é fácil em Braga", atira.

Já o FC Porto continuará à imagem do seu treinador e sem margem para erro.

"O Porto é o reflexo da personalidade do seu treinador. Cada jogo é como se fosse o último da vida daqueles jogadores. Quando se joga com esse nível e exigência, a responsabilidade está ao mesmo nível. Porto sabe que não pode, de forma nenhuma, errar. Cada jogo vai ser uma 'guerrilha urbana', digamos assim. Faz parte do ADN do FC Porto", atira.

Renovação de Amorim com resultado positivo

A realizar uma época aquém das expectativas, já fora da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões e em quarto no campeonato, Manuel José vê grandes melhorias na equipa durante a pausa para o Mundial, com as expressivas vitórias frente ao Farense, Rio Ave, Marítimo e Braga na Taça da Liga.

O treinador relaciona a subida de rendimento com a renovação de contrato de Rúben Amorim.

"A renovação foi o melhor doping psicológico que o Sporting poderia ter. A relação com os jogadores é muito boa, confiança estava em baixo e foi uma confiança tremenda e que passou aos jogadores. Tranquilizou toda a gente, perceberam que podem trabalhar tranquilamente. Refletiu-se claramente nos últimos jogos, Sporting tem sido imparável", termina.