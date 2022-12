39 dias depois, I Liga regressa com Rio Ave-Marítimo

O Rio Ave recebe, esta sexta-feira, o Marítimo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o primeiro depois do Mundial 2022, 39 dias depois do último encontro da ronda anterior.

O Rio Ave, 10.º classificado com 18 pontos, procura somar a terceira vitória seguida na competição, depois dos triunfos frente a Boavista e Arouca, ambos por 1-0, no embate com o 17.º e penúltimo colocado do campeonato, com seis pontos.

Já o Marítimo, que vai estrear José Gomes como o terceiro treinador da época, sucedendo a João Henriques e depois de Vasco Seabra, tenta regressar às vitórias na I Liga e chegar ao segundo triunfo na competição.

Rio Ave e Marítimo defrontaram-se já este mês para a Taça da Liga, no Funchal, onde os vila-condenses triunfaram por 1-0, numa competição em que venceram dois jogos e só perderam diante do Sporting, enquanto os insulares perderam os três encontros.

Nos 48 embates anteriores entre as duas equipas para o campeonato, o Marítimo venceu 20 vezes, o Rio Ave 12 e registaram-se 16 igualdades, numa vantagem madeirense anulada quanto aos jogos disputados em Vila do Conde, onde os anfitriões somam oito triunfos, contra seis vitórias dos insulares e 10 empates.

O último jogo da I Liga antes do Natal está marcado para as 20h15 e vai ser arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

Os restantes jogos da jornada, entre os quais o Sporting de Braga-Benfica, vão ser disputados na próxima semana, entre quarta e sexta-feira.