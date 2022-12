José Gomes enfrenta maior desafio da carreira no Marítimo

O treinador José Gomes confirma que o Marítimo é o maior desafio da sua carreira.

"Não tenho dúvidas de que é [o maior desafio]. Não há que esconder a situação, nem é possível fazê-lo. São 13 jogos, seis pontos. Se analisarmos a qualidade das equipas que estão ali mais próximas é uma situação muito difícil, mas as razões que me levaram a aceitar são maiores que a dimensão deste desafio", afirmou.

O técnico, que está de regresso ao comando dos insulares, quer que a equipa esteja "completamente alheado da posição em que se encontra".

"Se estivermos debaixo de pressão, olhar para a tabela, digamos que já é entrar em inferioridade no jogo e não é isso que queremos", referiu José Gomes.

Após os primeiros de trabalho, José Gomes tem gostado da forma como os seus jogadores têm trabalhado.

A estreia no comando do Marítimo será contra o Rio Ave, uma equipa que José Gomes também já treinou. Ficam os elogios.

"O expectável é vermos um Rio Ave dentro daquilo que tem mostrado, com um padrão de jogo muitíssimo bem definido, bem organizado, com um ataque muito rápido e com uma estrutura de três defesas bem construída", acrescentou.

O Marítimo visita o Rio Ave na sexta-feira, às 20h15, no jogo que abre a jornada 14 da I Liga.