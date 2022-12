"Foi escrita uma bela página na história do Académico de Viseu"

Um feito histórico e uma bela página na história do Académico de Viseu. É desta forma que Pedro Bessa, diretor desportivo do clube, define o apuramento da formação beirã para a "final four" da Taça da Liga.

No entanto, em entrevista a Bola Branca, o dirigente avisa que é preciso colocar os pés na terra e começar a pensar no próximo jogo da II Liga.

"É um feiro histórico e ontem foi escrita uma bela página da história do Académico de Viseu. Só hoje é que toda a estrutura, os jogadores e a cidade, vão refletir sobre o que alcançámos ontem. Iremos ter tempo para pensar na 'final four', mas o nosso objetivo agora é baixar à terra continuar a trabalhar, e temos o próximo jogo que é o mais importante, que é com o Penafiel dia 31", avisa.

Pedro Bessa revela que a subida de divisão não é meta para o Académico na presente época, que pretende criar as melhores condições para os jogadores, para que o regresso ao principal escalão do futebol seja uma realidade.

"Não é o objetivo principal para esta temporada, mas o trabalho que está a ser feito por toda a estrutura, pela SAD e pelos investidores, que o caminho será esse. Nesta temporada queremos continuar a organizar o clube em todas as áreas e em todos os departamentos, no sentido de proporcionar condições aos atletas para que possam fazer o seu trabalho. É um caminho longo que começou desde que esta SAD adquiriu o Académico de Viseu, mas passo a passo, quem sabem um dia chegaremos à I Liga", deseja