"Sporting de Braga precisa urgentemente de um presidente"

António Duarte, antigo dirigente do Sporting de Braga, critica a gestão de António Salvador e defende que o Braga precisa de um presidente.

O Braga caiu com estrondo da Taça da Liga, ao ser goleado (5-0) pelo Sporting, em Alvalade. "Um murro no estômago", admite, em declarações a Bola Branca, António Duarte. Contudo, não é essa a maior preocupação. A atenção vira-se para a gestão do atual presidente, António Salvador.

"O Sporting de Braga tem de arranjar urgentemente um presidente que nos possa defender", começa por dizer o antigo dirigente minhoto.

António Duarte, que esteve vários anos à frente do departamento do futebol do Braga, deixa muitos alertas sobre os mais recentes negócios na SAD, nomeadamente a alteração de acionista. "É mais um negócio difícil de digerir", assume, acrescentando que o clube deve ter um líder que "tenha paixão, amor ao seu clube, à sua terra e isso não se verifica".

Treinador depende das "reações" de Salvador

Sobre a continuidade de Artur Jorge no comando técnico do Braga, o antigo dirigente coloca reticências. Não sobre a qualidade do treinador, para quem tem palavras elogiosas, mas sim pelas "reações intempestivas" de António Salvador, quando as coisas não vão bem.

Apesar disso, António Duarte acredita que o percalço em Alvalade não se repetirá. Diante do Benfica, na 14.ª jornada do campeonato, o treinador saberá "falar dentro do balneário" com o grupo e "serenar os espíritos", para que com "tranquilidade, em casa, possam lutar pela vitória".

