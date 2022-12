Portugal ultrapassa as 13 mil mulheres em futebol e futsal

O número de jogadoras a praticar futsal e futebol em Portugal ultrapassou pela primeira vez as 13.000 federadas, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Portugal ultrapassou as 13 mil praticantes federadas de futebol e futsal. Depois de a temporada anterior ter terminado com 12.818 inscritas, esse número não parou de crescer nos últimos meses e atualmente são 13.107 as praticantes femininas", congratulou-se a FPF.

No futebol, o crescimento mais visível verificou-se nas camadas jovens, nomeadamente nas sub-13 e sub-15 que viram o número ser reforçado em 570 praticantes, passando de 8.117 para um total de 8.967.

De acordo com a FPF, esta evolução foi decisiva para terem sido criadas mais competições, nomeadamente de clubes e de seleções, nomeadamente as de sub-18 no futebol, bem como as sub-15 e sub-17 no futsal.

A FPF recorda que em dezembro de 2010 havia 5.406 praticantes e nove anos depois, antes da pandemia, o número quase duplicou para 10.028.