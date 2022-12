Artur Jorge: "Jogo que nos envergonha, não fomos Braga na primeira parte"

O treinador do Sporting de Braga não se esconde nas palavras: ficou envergonhado com a goleada(5-0) sofrida diante do Sporting, que ditou a eliminação da equipa nos quartos de final da Taça da Liga.

"Resultado pesado, mas consequência do que fomos na primeira parte. Foi um jogo que em muito nos envergonha, particularmente nos primeiros 20 minutos. Não encontro nada que identifique como ser Braga. Não fomos braga durante toda a primeira parte. É um momento triste para nós, num jogo triste e muito cinzento. Na segunda parte fomos melhores, mas deitámos tudo a perder na primeira", reconheceu Artur Jorge, no final da partida, em declarações à Sport TV.

A explicação para os cinco golos sofridos em 45 minutos vai ficar entre Artur Jorge e os jogadores, garantiu o treinador:

"Não fomos braga. Iremos com toda a certeza debater internamente. Temos de ter frieza e equilíbrio para isso. Temos também obrigação de pedir desculpa aos nossos adeptos por aquilo que hoje não fomos."

Artur Jorge revelou, ainda, o que pediu aos jogadores ao intervalo, que estancou a sangria de golos.

"Pedi acima de tudo que pudéssemos jogar com honra, com respeito que teríamos de ter por nós próprios e pelos adeptos", revelou.