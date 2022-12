Arouca contrata lateral-esquerdo no Brasileirão

O Arouca anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Weverson para lateral-esquerdo.

O jogador brasileiro, de 22 anos, foi contratado ao Red Bull Bragantino, do seu país de origem, e assinou contrato válido até 2025, isto é, para as próximas duas temporadas e meia.

Weverson fez toda a formação no São Paulo. Em 2020, mudou-se para o Bragantino, clube com que se estreou como profissional e disputou um total de 43 jogos em três épocas.

Weverson terá a concorrência do brasileiro Quaresma e do ugandês Kizza. No primeiro ano da Europa, quer adaptar-se "à vila, ao clube e à forma como o treinador prepara o seu jogo".

"Chego com um desejo muito grande de ajudar a equipa e ser mais um a contribuir para atingirmos os objetivos propostos o mais cedo possível. Ainda assim, o objetivo principal passa por fazer uma boa temporada, tranquila e continuar com os bons resultados que os meus colegas têm conseguido até agora", salienta, citado pelo site oficial do Arouca.