Artur Jorge. “Margem de erro é zero”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, estreou-se no banco com um 3-3 contra o Sporting. Quatro meses depois “as equipas estão melhor”.

“Concordo que o jogo realizado em agosto foi um grande espetáculo, mas acredito que as equipas estão melhor hoje do que no início da época e espero que este jogo cative quem nos vai ver”, referiu Artur Jorge.

O técnico arsenalista espera dificuldades, numa partida para a Taça da Liga que é a eliminar.

“Sabemos que margem de erro é zero, e que necessitamos ter uma abordagem séria, confiante e determinada. Respeitamos muito o Sporting, mas partimos para a eliminatória com coragem e vamos jogar em casa do nosso adversário para tentar vencer e chegar à Final Four da Taça da Liga”.

Artur Jorge confirma que Ricardo Horta, chegado do Mundial do Qatar, está pronto para jogar.

A partida entre Sporting e Sp. Braga está marcada para esta segunda-feira, a partir das 20h15. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.sapo.pt.

O vencedor desta partida vai defrontará o vencedor do Moreirense - Arouca nas meias-finais da Taça da Liga.