Estrela e Penafiel empatam num jogo para cumprir calendário

O Estrela Amadora empatou 1-1 com o Penafiel, em partida do Grupo C da Taça da Liga.

Em Leiria, o Penafiel foi superior na primeira parte, mas não houve golos nesse período.

No segundo tempo, os tricolores marcaram primeiro por Regis Ndo, aos 69 minutos, e até podiam ter alargado a vantagem depois.

No entanto, os visitantes nunca atiraram a toalha ao chão e empataram, já no período de compensação, por Edi Semedo.

As duas equipas da II Liga ficam fora da prova. O grupo foi conquistado pelo Moreirense, após o empate contra o Benfica.