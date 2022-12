Marítimo. Treinador José Gomes acredita na manutenção

O treinador José Gomes, que está de regresso ao Marítimo, mantém “o otimismo e esperança de que as coisas vão realmente ficar bem”, apesar de o clube estar no 17.º lugar na I Liga.

Na apresentação como técnico dos insulares, José Gomes manifestou confiança nos seus atletas e na manutenção.

“Já vimos estes jogadores a jogar num nível mais alto. São as mesmas pessoas e têm as mesmas qualidades, não perderam qualidade, perderam confiança e é aí que temos que os ajudar”, referiu.

O técnico acredita, igualmente, no apoio dos sócios e adeptos maritimistas, apesar dos mais resultados até ao momento no campeonato.

“O apoio tem sido uma constante, exemplar para o futebol português. Ver o estádio completamente cheio na situação em que o Marítimo se encontra, significa que é um clube grande, dentro daquilo que é a realidade portuguesa”, acrescentou.

O primeiro jogo de José Gomes no comando do Marítimo será contra o Rio Ave, em Vila do Conde.

“Estou ansioso por voltar ao Estádio do Marítimo, mas, até lá, ainda temos um jogo muito difícil, diante de uma equipa com a qual eu também já trabalhei e que está a jogar muito bem e a fazer um excelente trabalho”, afirmou.

José Gomes é o terceiro treinador da temporada no Marítimo depois de João Henriques e Vasco Seabra.