Arouca apurado, mesmo tendo terminado com nove jogadores

O Arouca garantiu o apuramento para os quartos de final Taça da Liga, ao vencer o Santa Clara por 2-1, na última ronda do Grupo G, num jogo em que terminou reduzido a nove.

Em Ponta Delgada, o Arouca marcou por intermédio de Opoku, aos 30 minutos, mas o Santa Clara empatou por Matheus Babi, aos 56, com os forasteiros a chegarem ao triunfo com um golo de Dabbagh, aos 87, numa altura em que já estavam reduzidos a nove, devido às expulsões de Opoku e David Simão.

Com este resultado, e com a vitória do Feirense por 2-1 frente ao Leixões no outro jogo da “poule”, o Arouca termina com oito pontos, os mesmos do Feirense, mas beneficia de ter uma melhor diferença entre golos marcados e sofridos para seguir em frente.

O Arouca aguarda agora por adversário, que vai sair do jogo, deste sábado, entre Benfica e Moreirense.