Académico de Viseu apura-se para os quartos de final da Taça da Liga

O Académico de Viseu recebeu e goleou, esta quinta-feira, o Tondela num dérbi beirão, por 4-1, e confirmou o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.

O médio alemão Soufiane Messeguem foi a figura da partida, ao marcar os dois primeiros golos. O médio formado no Wolfsburgo marcou aos 21 e 45 minutos e levou a equipa de Viseu na liderança para o intervalo.

Rafael Bandeira fez o terceiro para o Académico aos 73 minutos, antes de Bebeto reduzir, cinco minutos depois. O resultado escalou para contornos de goleada aos 83 minutos, com golo de André Clóvis, o melhor marcador da equipa.

A equipa da II Liga está em grande forma com Jorge Costa como treinador. O Académico de Viseu segue numa série de 14 jogos seguidos sem perder. O Académico de Viseu tem encontro marcado com o Boavista nos quartos de final. O jogo disputa-se no próximo dia 20 de dezembro, às 20h15, no Estádio do Fontelo.

À mesma hora, os dois clubes da I Liga do grupo entraram em campo já eliminados. O Estoril perdeu, em casa, por 1-0 frente ao Famalicão. Colombatto, de penálti, marcou o golo.