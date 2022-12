João Henriques já não é treinador do Marítimo

O Marítimo anunciou, esta quarta-feira, a saída de João Henriques. O treinador, de 50 anos, durou menos de quatro meses na Madeira.

Em comunicado no site oficial, o Marítimo informa sobre a "cessação do contrato" que vinculava Henriques ao clube e agradece-lhe "por todo o empenho e dedicação, inexcedíveis desde o primeiro dia".

João Henriques, que entrara no cargo no início de setembro, como sucessor de Vasco Seabra, também não resiste aos maus resultados.

O Marítimo só venceu um jogo dos dez que disputou sob o comando do técnico tomarense e vem de uma série de quatro derrotas consecutivas. A última gota foi a goleada sofrida diante do Sporting, por 5-0, na terça-feira, a contar para o adeus à fase de grupos da Taça da Liga.

Neste momento, o Marítimo ocupa a 17.ª posição do campeonato e está na zona de despromoção, com seis pontos em 13 jornadas (uma vitória e três empates), a cinco da linha de água. Além disso, foi eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal pelo Mafra, da II Liga.

João Henriques destacou-se pela primeira vez, na I Liga, no Paços de Ferreira. Não conseguiu a manutenção, mas a reta final da época atraiu o Santa Clara, que lhe permitiu continuar no principal escalão. Duas épocas positivas nos Açores alavancaram-no para o Vitória de Guimarães, contudo, a aventura no Minho não correu bem. Na temporada passada, rumou ao Moreirense, no entanto, voltou a não ter sucesso.