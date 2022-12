Gil Vicente ganha em Portimão e aguarda adversário nos quartos de final

O Gil Vicente venceu o Portimonense, por 3-0, e apurou-se para os quartos de final da Taça da Liga.

Os golos da equipa de Barcelos foram apontados por Ferrugem, Fujimoto e Fran Navarro (que também teve tempo de falhar um penálti).

No outro jogo do grupo, o Sp. Covilhã perdeu, em casa, diante do Nacional, também da II Liga, por 2-1.

Gildo Lourenço ainda marcou primeiro, mas Rafael e Bruno Gomes deram a volta ao marcador a favor dos insulares.

Fechado o grupo, o Gil Vicente avança para os quartos de final e vai defrontar o vencedor do Grupo A, que é liderado pelo FC Porto.

A partida está marcada para quarta-feira, a partir das 20h15.