Futebol distrital suspenso em Lisboa no próximo fim-de-semana

A Associação de Futebol de Lisboa suspende as competições as competições distritais no próximo fim de semana.

Em causa, “as [sete] bárbaras agressões perpetradas contra árbitros, a quem manifestamos a nossa total solidariedade” e também devido às consequências das intempéries que atingiram o distrito de Lisboa nos últimos dias.

Assim, não vai haver futebol distrital entre 16 e 18 de dezembro na associação de futebol de Lisboa.

A associação espera que “haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados, no sentido da sua total erradicação, bem como, que se permita o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal prática desportiva”.

As agressões aos árbitros foram denunciadas por Luciano Alves, presidente da APAF.